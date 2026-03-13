Трамп заявил, что его «больше не интересует» Нобелевская премия мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не хочет рассуждать о возможном присуждении ему Нобелевской премии мира. Об этом он сказал в интервью американской консервативной газете Washington Examiner.

В телефонном разговоре с Трампом журналист издания поинтересовался у американского лидера, считает ли тот, что операция США в Иране «Эпическая ярость» повысит его шансы на получение Нобелевской премии мира:

«Я не знаю. Меня это не интересует», — ответил Трамп.

На уточняющий вопрос, обсуждал ли он эту тему с иностранными лидерами после начала войны на Ближнем Востоке президент сказал, что «не говорит о Нобелевской премии».

В прошлом году Трамп неоднократно озвучивал претензии на Нобелевскую премию мира, которую в итоге получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо. В январе этого года американский президент заявил, что больше «не чувствует себя обязанным думать о мире», поскольку ему не дали премию. Незадолго до этого медаль премии ему всё же отдала ее лауреат — лидер оппозиции Венесуэлы.