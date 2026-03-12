Японский платежный сервис PayPay успешно дебютировал на Nasdaq — акции открылись на 19% выше цены размещения, компания оценена в $12,7 млрд

Акции японского платежного сервиса PayPay в первый день торгов на бирже Nasdaq открылись на 19% выше цены размещения. Бумаги начали торговаться по $19 за акцию при цене IPO $16, а оценка компании достигла примерно $12,7 млрд, сообщает Reuters.

В ходе размещения PayPay и инвестиционный фонд, контролируемый SoftBank Group, продали около 55 млн американских депозитарных расписок и привлекли примерно $880 млн. При этом акции были размещены ниже изначально заявленного ценового диапазона $17–20. Аналитики отмечают, что компании все чаще сознательно устанавливают более низкую цену размещения, чтобы обеспечить рост котировок в первый день торгов и создать позитивный эффект на рынке.

Успешный дебют PayPay может стать важным сигналом для рынка IPO в США, который в последние недели переживает спад, отмечает Reuters. Из-за волатильности фондовых рынков и геополитической напряженности ряд компаний отложили выход на биржу, а новые размещения проходили осторожно. На этом фоне рост акций PayPay в первый день торгов рассматривается как признак того, что спрос инвесторов на технологические компании сохраняется.

PayPay был создан в 2018 году SoftBank и Yahoo Japan. Сервис быстро стал одним из самых популярных цифровых кошельков в Японии, в том числе благодаря программе кешбэков и временной отмене комиссий для малого бизнеса. К концу 2025 года приложение насчитывало около 72 млн зарегистрированных пользователей.

Изначально сервис специализировался на безналичных платежах, однако в последние годы компания расширила бизнес и начала предлагать кредитные, банковские и инвестиционные продукты. После выхода на биржу PayPay планирует развивать эти направления и постепенно превращаться в универсальную цифровую финансовую платформу.

Япония при этом остается одной из развитых стран с относительно низким уровнем распространения безналичных платежей, поэтому рынок цифровых кошельков там продолжает быстро расти. В феврале компания также объявила о партнерстве с Visa, рассчитывая с его помощью выйти на рынок США.

