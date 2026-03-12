Резервов нефти стран ЕС хватит на 90 дней, если война с Ираном не прекратится — эксперт

Международное энергетическое агентство (МЭА) официально согласовало рекордный в истории выброс нефтяных резервов на рынок (400 млн баррелей) для сдерживания ценового скачка, вызванного войной с Ираном. Решение было принято единогласно всеми 32 странами — членами агентства 11 марта. Еще до голосования о готовности выделить резервы объявили Германия, Австрия и Япония. На долю одних только стран G7 приходится 70% от общего объема: США выделят 172 млн баррелей из стратегического резерва, Франция — 14,5 млн баррелей. Трамп, который прежде резко критиковал Байдена за аналогичные распродажи резервов, подтвердил решение, пообещав впоследствии восполнить запасы.

После объявления МЭА нефть марки Brent торговалась выше $90 за баррель. Аналитики Macquarie подсчитали, что высвобождаемый объем эквивалентен примерно четырем дням мирового производства, и назвали его недостаточным для снятия опасений по поводу перебоев с поставками.

Как рассказал The Insider Михаил Гончар, эксперт нефтегазового рынка, президент центра «Стратегия XXI», это стандартное решение, которое принимается единогласно всеми тридцатью двумя странами — членами Международного энергетического агентства:

«МЭА было создано именно для того, чтобы реагировать на подобные кризисы: агентство постоянно мониторит ситуацию на энергетических рынках и выдает рекомендации при экстраординарных обстоятельствах. Рекомендация была озвучена на прошлой неделе, сегодня прошло голосование — и страны немедленно приступили к выполнению.

Раз часть нефти из-за боевых действий не поступает на рынок, открываются стратегические резервы, которые создавались именно для таких случаев. Это должно стабилизировать рынок и, вероятно, несколько снизить цены — хотя риски сохраняются. Никто не знает, как долго продлятся боевые действия. У стран ЕС резервы составляют минимум девяносто дней — это март, апрель, май и примерно половина июня.

Ситуация будет меняться по мере того, как американцы будут уничтожать иранские средства поражения в зоне залива и Ормузского пролива. Активность Ирана уже снизилась, но полностью не прекратилась — и никто не скажет, сколько времени еще потребуется. Можно привести в пример хуситов: формально с ними было покончено, но они продолжают действовать. Тем не менее, когда через пролив пойдут десятки танкеров с военно-морским эскортом, ситуация встанет на пусть стабилизации и трафик постепенно восстановится. Примерно так же было во время танкерной войны в Персидском заливе в середине 1980-х».

