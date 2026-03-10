Ученые впервые точно датировали наскальные рисунки в пещере Фон-де-Гом на юге Франции — им оказалось около 13500 лет

Ученым впервые удалось провести точное прямое радиоуглеродное датирование наскальных рисунков в пещере Фон-де-Гом на юге Франции, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. Исследование опубликовано в журнале PNAS. До этого определить возраст живописи в регионе не позволял состав пигментов: краски здесь традиционно делались на основе оксидов железа и марганца, которые не содержат органического углерода и потому недоступны для радиоуглеродного анализа.

Ситуация изменилась после того, как та же группа исследователей в 2023 году обнаружила в пещере рисунки, выполненные угольной чернью, — прежде считалось, что такой пигмент в Дордони вообще не использовался. Находка оказалась неожиданной: уголь был самым очевидным и доступным материалом для рисования в эпоху палеолита, и отсутствие его следов в регионе долгое время оставалось необъяснимым. Для точного определения состава красок ученые применили гиперспектральную съемку — метод, позволяющий неинвазивно картировать химические соединения на поверхности стен.

Получив разрешение французских властей, исследователи взяли микроскопические образцы пигмента с двух фигур: изображения зубра в центральном зале пещеры и так называемой Маски — изображения лица в отдаленной боковой галерее. Соскобы были настолько малы, что не видны невооруженным глазом. Датирование проводилось методом ускорительной масс-спектрометрии — он позволяет работать с ничтожными количеством углерода.

Результаты оказались несколько «моложе» ожидаемого показателя. Зубр был датирован периодом 13 461–13 162 лет назад, что соответствует азильской культуре на рубеже плейстоцена и голоцена. Маска дала три разных даты по разным частям рисунка: верхняя и нижняя губы — около 15 000–16 000 лет назад (поздний мадлен), а левый глаз — всего около 9 000 лет назад. Последнюю дату исследователи объясняют поздними граффити: в той же галерее обнаружены надписи XIX–XX веков, свидетельствующие о том, что люди проникали в самые узкие ее закоулки на протяжении столетий и могли непреднамеренно изменить состав пигмента.

Относительно молодой возраст зубра авторы тоже считают возможным следствием загрязнения: рисунок находится в самой посещаемой части пещеры, а на архивных снимках видно, что до реставрации около 1980 года фигура была покрыта слоем органического вещества. Тем не менее полученные даты в целом согласуются со стилистическими наблюдениями: более схематичные рисунки, выполненные угольной чернью, оказались несколько более поздними, чем натуралистические полихромные изображения, созданные на основе оксидов марганца. Таким образом прямые данные о возрасте живописи в регионе были получены впервые там, где раньше ученым приходилось опираться исключительно на стилистический анализ.

Ранее сообщалось о другой находке, связанной с искусством той же эпохи: в немецком памятнике Гённерсдорф ученые обнаружили рисунки возрастом около 15 800 лет, которые считаются старейшими известными изображениями рыбной ловли.

