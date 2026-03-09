Прокуратура Ирана предупредила граждан за рубежом о конфискации активов за «сотрудничество с врагом» и напомнила о казни за «шпионаж»

Генеральная прокуратура Ирана выступила с предупреждением для граждан страны, находящихся за рубежом: их имущество может быть конфисковано в случае сотрудничества с иностранными государствами, если такие действия будут расценены как угроза национальной безопасности Исламской Республики. Об этом сообщает государственное агентство IRNA.

В заявлении подчеркивается, что участие в деятельности, направленной против интересов государства, даже за пределами страны, будет иметь серьезные правовые последствия.

«В соответствии с законом, любое сотрудничество с врагом за рубежом, которое наносит ущерб национальной безопасности, приведет к конфискации всех активов», — говорится в публикации.

Власти также напоминают, что за «шпионаж» или «ведение разведывательной деятельности» против Ирана предусмотрено крайне жесткое наказание — вплоть до смертной казни.

Иранские власти регулярно сообщают о вынесении смертных приговоров по делам о шпионаже, особенно в случаях, связанных с сотрудничеством с иностранными спецслужбами, прежде всего Израиля и США. Так, в конце января был казнен мужчина, которого обвинили в передаче информации израильской разведке Моссад.

