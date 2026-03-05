Гражданина Румынии приговорили в России к 15 годам колонии по делу о шпионаже в пользу Украины

Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Румынии Адриана-Давида Керчо к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, наказание назначено с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Керчо инициативно связался с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В переписке он сообщил о желании вступить в «Британский легион», после чего, как утверждают в суде, получил предложение о содействии в безопасном выезде из России в обмен на сбор информации о российских военных объектах.

Как следует из материалов суда, 12 ноября 2024 года Керчо с помощью квадрокоптера собрал и передал через мессенджер координаты и дополнительные сведения о системе противовоздушной обороны, расположенной в Сочи. По данным суда, его деятельность выявили и пресекли сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Румыния — член Европейского союза и НАТО. Публичных комментариев румынских властей по поводу приговора на момент публикации не было.

