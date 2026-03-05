«Пожалуйста, даже ради танцев не собирайтесь группами в этой стране». В Москве задержали 45 иранцев, праздновавших гибель Хаменеи

Иранских студентов задержали в Москве за празднование гибели аятоллы Хаменеи — на них донесли соотечественники и посольство, пишет «Осторожно, новости».

1 марта у метро «Саларьево» собрались несколько десятков иранцев — преимущественно студенты московских вузов, в том числе РУДН. Как пишет «Осторожно, новости», большинство из них публично критикуют теократический режим и поддерживали январские протесты на родине. Поводом для встречи стала новость о гибели аятоллы Хаменеи в результате американо-израильской военной операции.

На место по вызову прибыла полиция. Всего задержали 45 человек — хотя в официальном отчете фигурирует лишь 21 участник «митинга». Часть задержанных взяли прямо на месте, остальных — на следующее утро, в процессе обхода студенческих общежитий.

Участница собрания по имени Махлеаба рассказала «Осторожно, новости», что ее подругу арестовали по доносу — предположительно, соотечественники увидели приглашения в сторис и сообщили в посольство. По ее словам, задержанным предложили подписать признание и пройти административную процедуру. Сама она настаивает, что никакого митинга не было, и призывает соотечественников:

«Пожалуйста, даже ради танцев не собирайтесь группами в этой стране».

Впоследствии задержанных отпустили. По словам Махлеабы, реальных оснований для преследования не было: ни драки с полицией, ни незаконного собрания. Однако Рейхане, стоматологу с ВНЖ в России, которая позвала соотечественников на встречу, дали 10 суток ареста.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль будет считать любого нового лидера Ирана, продолжающего курс своих предшественников, законной целью для ликвидации.