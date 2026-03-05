Украинские F-16 почти месяц летали без ракет из-за отсутствия их поставок — Reuters

Украинские F-16 на протяжении почти месяца — с конца ноября по середину декабря прошлого года — не имели достаточного количества ракет для перехвата российских беспилотников и крылатых ракет, сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. По их словам, на тот момент у украинских ВВС оставалось лишь несколько американских ракет AIM-9 Sidewinder на весь имеющийся парк F-16.

В условиях нехватки боеприпасов пилоты вынуждены были летать днем и пытаться поражать дроны из бортовых орудий. Проводить подобные вылеты ночью — когда Россия в основном и атакует беспилотниками — было слишком опасно, рассказал агентству один из источников. Кроме того, летчики повторно использовали ракеты, не сработавшие в предыдущих боевых вылетах: после технического обслуживания часть из них все же удавалось применить.

Дефицит был ликвидирован в декабре, когда Украина получила от партнеров партию ракет AIM-9 — незадолго до очередного массированного российского удара. Источники не раскрыли, какие именно страны осуществили поставку. Четвертый источник агентства уточнил, что Германия и Канада в последние месяцы передавали Украине ракеты Sidewinder, признав, что до этого поставки «немного просели». Канадское министерство обороны подтвердило передачу ракет AIM-9M-8, заявив, что они дополняют уже переданные Киеву сотни аналогичных боеприпасов.

Нехватка ракет затронула не только авиацию: их дефицит сказался и на норвежских системах ПВО NASAMS, которые тоже используют ракеты семейства AIM-120, — их работа в тот период была ограничена. Помимо этого, по словам источников, ощущалась и нехватка ракет RIM-7, применяемых в модифицированных советских системах ПВО. Отмечается, что каждая ракета AIM-120 стоит более $1 млн, что делает ее массовое применение против относительно дешевых российских дронов экономически нецелесообразным.

Как пишет Reuters, ситуация обнажила системную уязвимость украинской противовоздушной обороны, напрямую зависящей от бесперебойных западных поставок (которые, очевидно, таковыми не являются). По данным агентства, Зеленский в январе публично призывал к срочному пополнению запасов ракет, прежде всего для комплексов Patriot, а конкуренция за оборонительное вооружение между Украиной и другими региональными конфликтами, по всей видимости, будет только усиливаться.

Ранее сообщалось, что Россия модернизировала свои ракеты так, чтобы они могли лучше уклоняться от украинских систем ПВО, — в частности, ракеты, выпущенные из ОТРК «Искандер-М», и ракеты «Кинжал» теперь способны в последний момент уходить в крутое пике или выполнять другие манёвры, сбивающие с толку Patriot. Анализ открытых данных ВВС Украины показал, что в августе удалось перехватить 37% баллистических ракет, а в сентябре этот показатель упал до 6%.

