Новак: Россия заберет права на интеллектуальную собственность ушедших компаний под свое «внешнее управление»

Власти России прорабатывают механизм «внешнего управления» интеллектуальными правами иностранных компаний, которые покинули российский рынок. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на итоговой коллегии Роспатента, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, Министерство экономического развития Российской Федерации совместно с Роспатентом рассматривает возможность ввести внешнее временное управление правами на патенты, товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности компаний из «недружественных» стран, прекративших деятельность в России.

Предполагается, что временный управляющий сможет защищать такие права и одновременно выдавать лицензии российским производителям на использование технологий или брендов для выпуска продукции, востребованной на внутреннем рынке.

Глава Роспатента Юрий Зубов сообщил, что конкретный механизм планируется представить ближе к середине 2026 года. Эксперты отмечают, что механизма использования активов без согласия правообладателя фактически нет в других странах. При этом некоторые специалисты предупреждают, что введение подобного механизма может осложнить возможное возвращение иностранных компаний на российский рынок, пишет «Коммерсантъ».

В России после 2022 года уже действует механизм принудительного лицензирования патентов через суд, который применялся, в частности, в фармацевтической отрасли. Однако он распространяется не на все объекты интеллектуальной собственности — например, не охватывает программное обеспечение, товарные знаки и медиаконтент.

