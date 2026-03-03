Суд вновь передал государству 272 картины Рерихов по делу экс-главы Мастер-Банка

Измайловский суд Москвы удовлетворил иск городской прокуратуры и во второй раз передал в собственность России 272 картины и мемориальных предмета из коллекции Николая Рериха и его сыновей — Святослава и Юрия, сообщает ТАСС.

Произведения оказались в центре разбирательства в связи с уголовным делом бывшего председателя правления Мастер-Банка Бориса Булочника. Суд признал, что Булочник приобрел работы для «Международного центра Рерихов» на похищенные у вкладчиков деньги.

Ранее, 2 июля 2025 года, Останкинский суд Москвы признал картины бесхозяйным имуществом и уже передавал их государству. Однако «Международный центр Рерихов» (МЦР) обжаловал это решение, указав в апелляционной жалобе, что организация — законный собственник коллекции, но ее не привлекли к участию в первоначальном процессе. Мосгорсуд встал на сторону Центра и отменил решение Останкинского суда, оставив иск без рассмотрения.

После нового рассмотрения дела представитель Центра Андрей Дроздов заявил о намерении организации оспорить решение:

«На наш взгляд, прокуратурой не были представлены доказательства возникновения права собственности, — фактически исковое заявление прокуратуры дублирует прошлое заявление».

Конфликт властей с музеем начался в марте 2017 года, когда следственные органы провели обыск в московском Музее имени Рериха. Тогда вице-президент МЦР Александр Стеценко заявил, что Министерство культуры намеренно дискредитирует организацию, а сотрудники музея жаловались, что представители Музея Востока и Минкульта лично отбирали, какие экспонаты подлежат изъятию.

