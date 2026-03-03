Уиткофф: На переговорах с США иранцы хвастались, что у Тегерана достаточно урана для создания 11 ядерных бомб

Представители Ирана во время первого раунда переговоров с американцами заявили, что Исламская Республика располагает 460 кг урана, обогащенного до 60% и достаточного для изготовления 11 ядерных бомб, утверждает Стив Уиткофф. По словам спецпосланника Белого дома, переговорщики из Тегерана гордились тем, что им удалось обойти протоколы контроля.

Ранее примерно о таком же количестве урана в Иране заявляли эксперты МАГАТЭ. По оценкам агентства, на 2025 год (незадолго до июньских ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам) у Тегерана насчитывали около 440 кг урана, обогащенного до 60%, — немногим меньше 90% оружейного уровня. При дальнейшем обогащении до оружейного уровня этого количества урана хватило бы на 10 ядерных бомб.

Уиткофф также расскзал, что к концу второй встречи, которая состоялась в феврале в Женеве, сторонам стало понятно, что сделку заключить не получится. В конце месяца стороны провели третий раунд переговоров, однако спустя несколько дней США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Вашингтон настаивал на том, чтобы Тегеран отказался от разработки ядерного оружия.

Заявление о наличии запасов урана для 11 бомб контрастирует с оценками американской разведки, которая полагает, что Иран сможет создать атомную бомбу только через несколько лет. На межконтинентальную баллистическую ракету, которая могла бы угрожать отдаленным странам, у Исламской Республики вовсе ушло бы около десяти лет, говорится в прошлогоднем отчете Минобороны США.

Несмотря на данные собственной разведки, президент Дональд Трамп утверждает, что Иран разрабатывает ракеты, которые вскоре могут достичь американской территории.

