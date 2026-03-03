Уиткофф: На переговорах с США иранцы хвастались, что у Тегерана достаточно урана для создания 11 ядерных бомб

Стивен Чарльз Уиткофф
Представители Ирана во время первого раунда переговоров с американцами заявили, что Исламская Республика располагает 460 кг урана, обогащенного до 60% и достаточного для изготовления 11 ядерных бомб, утверждает Стив Уиткофф. По словам спецпосланника Белого дома, переговорщики из Тегерана гордились тем, что им удалось обойти протоколы контроля.
Ранее примерно о таком же количестве урана в Иране заявляли эксперты МАГАТЭ. По оценкам агентства, на 2025 год (незадолго до июньских ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам) у Тегерана насчитывали около 440 кг урана, обогащенного до 60%, — немногим меньше 90% оружейного уровня. При дальнейшем обогащении до оружейного уровня этого количества урана хватило бы на 10 ядерных бомб.
Уиткофф также расскзал, что к концу второй встречи, которая состоялась в феврале в Женеве, сторонам стало понятно, что сделку заключить не получится. В конце месяца стороны провели третий раунд переговоров, однако спустя несколько дней США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Вашингтон настаивал на том, чтобы Тегеран отказался от разработки ядерного оружия.
Заявление о наличии запасов урана для 11 бомб контрастирует с оценками американской разведки, которая полагает, что Иран сможет создать атомную бомбу только через несколько лет. На межконтинентальную баллистическую ракету, которая могла бы угрожать отдаленным странам, у Исламской Республики вовсе ушло бы около десяти лет, говорится в прошлогоднем отчете Минобороны США.
Несмотря на данные собственной разведки, президент Дональд Трамп утверждает, что Иран разрабатывает ракеты, которые вскоре могут достичь американской территории.
США начали операцию «Эпическая ярость» 28 февраля по приказу президента Дональда Трампа — совместно с израильской операцией «Рык льва». Удары наносились по военным объектам, командным пунктам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам ракетной программы Ирана; Тегеран был атакован в районе президентского комплекса и резиденций высокопоставленных чиновников. В ответ Иран нанес ракетно-дроновые удары по Израилю и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии.
