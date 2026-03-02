Канада продаст Индии уран на $1,9 млрд, поставки начнутся с 2027 года

Канада и Индия подписали ключевое энергетическое соглашение, в рамках которого канадская компания Cameco будет поставлять уран для атомной энергетики в Индию с 2027 по 2035 год на сумму 2,6 млрд канадских долларов (1,91 млрд долларов США), сообщили в офисе премьер-министра Канады в понедельник, как передает The Wall Street Journal.

Кроме того, страны планируют заключить Всеобъемлющее экономическое партнерство, которое должно удвоить двустороннюю торговлю до 70 млрд канадских долларов к 2030 году. В ходе визита канадский премьер-министр Марк Карни встретился с индийскими лидерами и бизнесменами, подписав коммерческие сделки на сумму более 5,5 млрд канадских долларов, которые призваны создать тысячи рабочих мест в Канаде.

Индийская компания HCL Technologies расширит деятельность в Канаде, увеличив численность сотрудников на 75% к 2030 году. Также стороны договорились о развитии сотрудничества в области критических минералов и технологий, включая ИИ, квантовые технологии и аэрокосмическую отрасль.

Карни и индийский премьер-министр Нарендра Моди согласовали дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности и правопорядка. После Индии Карни планирует поездки в Австралию и Японию. Отмечается, что это происходит на фоне обострения отношений с США, которые являются крупнейшим импортером и экспортером страны. Американист Ян Веселов в комментарии The Insider сказал, что заместить американские поставки Канаде товарами из других стран удастся, разве что, по отдельным категориям, по отдельным категориям:

«В целом большая часть объемов торговли все равно будет приходится на США, потому что и ближайший сосед и крупнейшая экономика».

