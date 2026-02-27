Клинтон в своих показаниях Конгрессу США по делу Эпштейна заявил, что «ничего не видел» и «не делал ничего плохого»

Впервые в американской истории США бывший президент (Билл Клинтон) был вызван по повестке для дачи показаний в комитет Конгресса на слушанья, посвященные совершенным преступлениям, пишет The Guardian. Закрытый допрос прошел в Чаппакуа, штат Нью-Йорк, в рамках расследования связей политиков и публичных фигур с осужденным организатором сети контрабанды и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейном.

В своем вступительном заявлении Клинтон категорически отверг осведомленность о преступлениях финансиста. «Я не видел ничего, и я не сделал ничего плохого», — заявил он. По словам бывшего президента, их «краткое знакомство» с Эпштейном завершилось «задолго до того, как его преступления стали известны», а никаких признаков вскрывшихся деяний Эпштейна он не замечал. Клинтон также сообщил, что, если бы он что-то заподозрил, «сам бы сдал его властям».

Допрос Клинтона предварила многочасовая сессия с его женой, бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон. Билл Клинтон назвал ее вызов несправедливым, заявив, что она «не имела никакого отношения к Эпштейну» и «даже не помнит, что встречалась с ним».

Ранее в американской истории действующие и бывшие президенты лишь в единичных случаях появлялись перед членами Конгресса. Последним бывшим президентом, давшим показания в профильном комитете, был Джеральд Форд — в 1983 году он выступил перед сенатским подкомитетом по конституции. Однако Форд появился на слушаньях добровольно, без вызова.

Демократы, воспользовавшись прецедентом, потребовали вызвать для дачи показаний и действующего президента Дональда Трампа, указав, что тот фигурирует в материалах дела Эпштейна «больше, чем кто-либо еще». Трамп неоднократно отрицал свою причастность к преступлениям финансиста. По имеющимся данным, Клинтон на вопрос о том, стоит ли вызывать Трампа, ответил: «Это решать вам».

Ранее стало известно, что в массиве документов, опубликованных Минюстом США, отсутствуют десятки протоколов допросов свидетелей ФБР по делу Джеффри Эпштейна. Об этом сообщала CNN со ссылкой на собственный анализ. Среди недостающих материалов — три допроса, связанные с женщиной, которая обвинила президента Дональда Трампа в сексуальном насилии, совершенном десятки лет назад, а также заявляла, что Эпштейн регулярно насиловал ее с 13 лет.