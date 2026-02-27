Власти Чечни опубликовали заявку на закупку 144 SIM-карт, которые призваны дать доступ к заблокированным в РФ сервисам

Комитет правительства Чечни по госзакупкам разместил на соответствующем портале заявку на приобретение 144 специальных SIM-карт с прямым доступом к заблокированным в России сервисам. Начальная цена контракта составляет 2,3 млн рублей, поставщика планируют определить до 3 марта.

Согласно техническому заданию, каждая карта должна предоставлять 50 ГБ безлимитного интернет-трафика и тысячу бесплатных SMS в месяц. Ключевое условие — доступ без VPN к признанным в России «экстремистскими» Facebook и Instagram, а также к заблокированному X (в тексте закупки он фигурирует под старым названием — Twitter), мессенджерам WhatsApp, Viber, Snapchat и Facebook Messenger. Помимо этого, карты должны открывать доступ к зарубежным почтовым сервисам. В заявке не объясняется, каким образом смена SIM-карты в телефоне повлияет на блокировки сервисов в российских сотовых сетях.

Telegram заблокирован в Чечне с октября 2024 года — по тем же причинам, по которым его блокировали в соседнем Дагестане: федеральные власти ввели ограничения после серии инцидентов, в которых мессенджер использовался для координации противоправных действий. В марте 2025 года чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев призвал федеральный центр пересмотреть это решение, назвав блокировку «абсолютно необоснованной и нерациональной». Telegram остается заблокированным в Чечне по сей день — в отличие от Дагестана, где доступ к мессенджеру восстановили в конце мая 2025 года.

Между тем сами чеченские чиновники давно и активно используют именно те платформы, к которым федеральный закон ограничивает доступ рядовым гражданам. Согласно данным республиканского министерства печати, в 2024 году государственные служащие и бюджетники оставили в Instagram и Telegram почти 60 млн «реагирований в комментариях» — такое обтекаемое название ведомство использует для описания работы официальных аккаунтов и ботов.

