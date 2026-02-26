Президент Всемирного экономического форума ушел в отставку из-за связей с Эпштейном

Президент и генеральный директор Всемирного экономического форума, бывший министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде заявил, что уходит в отставку. Это произошло спустя несколько недель после того, как организация начала независимое расследование его отношений с Джеффри Эпштейном.

Бренде, занявший пост президента ВЭФ в 2017 году, объявил о своем решении после публикации материалов Министерства юстиции США, благодаря которым стало известно, что у норвежца было три деловых ужина с Эпштейном, а также что он поддерживал общение с ним по электронной почте.

«После тщательного размышления я решил уйти с поста президента и генерального директора Всемирного экономического форума. Мое время здесь, продолжавшееся восемь с половиной лет, было чрезвычайно ценным. Я благодарен за невероятное сотрудничество с моими коллегами, партнерами и участниками и считаю, что сейчас подходящий момент, чтобы Форум продолжил свою важную работу без отвлекающих факторов», — сказал Бренде. Эпштейна он в своем заявлении не упомянул.

В отдельном заявлении Андре Хоффманн и Ларри Финк, сопредседатели ВЭФ, сообщили о завершении независимой проверки, проведенной внешними юристами в отношении связей Бренде с Эпштейном.

Согласно выводам проверки, никаких дополнительных обстоятельств, кроме ранее обнародованных, выявлено не было.

Сопредседатели также сообщили, что Алоис Цвингги будет исполнять обязанности президента и генерального директора, а Совет попечителей форума будет курировать процесс передачи руководства, включая организацию процедуры по поиску постоянного преемника.