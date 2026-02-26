СК: В коломенском деле о покушении на руководителя оборонного предприятия фигурируют трое несовершеннолетних

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении восьми человек, включая троих несовершеннолетних, которые обвиняются в покушении на руководителя одного из оборонных предприятий, а также в изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Речь идет о деле 2024 года. По данным следствия, в городе Коломне обвиняемые, «действуя по заданию спецслужб Украины, за денежное вознаграждение в 1 миллион рублей изготовили и предприняли попытку заложить самодельное взрывное устройство под днище автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий».

Двое обвиняемых были задержаны сотрудниками ФСБ в момент закладки взрывного устройства.

Ранее в этом месяце стало известно, что суд в Сочи поместил 13-летнего ученика 6 класса в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей сроком до 30 суток. Причиной стала предполагаемая подготовка нападения на школу. По версии суда, с января 2026 года подросток обсуждал «процесс подготовки и способ совершения теракта» в Telegram-группе, где якобы публиковались видеозаписи подобных преступлений и рекомендации по их совершению. В пресс-релизе утверждается, что парень рассчитывал таким образом «решить проблемы с одноклассниками».

Это уже второй известный случай за последние два месяца, когда подростка, не достигшего 14-летнего возраста и, соответственно, не подлежащего уголовной ответственности, обвиняют в подготовке теракта и помещают в ЦВСНП. В декабре 2025 года Советский районный суд Астрахани отправил 13-летнего школьника в центр временного содержания по заявлению полиции — силовики утверждали, что он собирал самодельное взрывное устройство и планировал совершить теракт. Поскольку подростку также не было 14 лет, уголовное дело возбуждено не было, а материалы рассматривались в административном порядке.