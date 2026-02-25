В Украине задержали командующего логистикой Воздушных Сил и высокопоставленного сотрудника СБУ по подозрению в хищениях

Отдел внутренней безопасности СБУ задержали командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ и главу управления СБУ по Житомирской области. Как сообщает спецслужба, разоблачена схема хищения денег из оборонного бюджета Украины.

«РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники сообщает, что задержаны полковник Андрей Украинец (командующий логистикой воздушных сил) и полковник Владимир Компаниченко (глава СБУ в Житомирской области).

По данным следствия, фигуранты дела организовали схему по присвоению средств при строительстве фортификационных сооружений. Речь идет о деньгах, выделенных на строительство дополнительной защиты на стратегически важных объектах, в частности, аэродромах. Установлено, что в мае прошлого года на строительство сборно-разборных арочных укрытий было выделено 1,4 млрд гривен ($32,4 млн). Как показали проверки, укрытия не обеспечивали должной защиты самолетам, а стоимость работ была завышена.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемых при получении ими $320 тысяч. «Мы продолжаем курс на самоочищение Службы и других составляющих сил обороны. Это критически важное направление работы, ведь коррупцию во время войны можно приравнять к измене», — заявил исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара.

