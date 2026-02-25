Суд в Москве вынес приговор фигурантам дела о хищении 400 млн рублей при поставках аппаратов ИВЛ для Минобороны

Басманный районный суд Москвы 25 февраля признал бывшего первого заместителя директора ФГУП «Главное военное строительное управление № 4» Ларису Леонтьеву и дизайнера одежды Ферутдина Закирова виновными в хищении 400 млн рублей при закупках аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Минобороны России. Обоим назначили по 6 лет лишения свободы, подсудимые были взяты под стражу в зале суда.

По версии следствия, весной 2020 года на фоне распространения коронавирусной инфекции военное ведомство в экстренном порядке закупало медицинскую технику для 16 быстровозводимых медцентров. В рамках гособоронзаказа было поставлено 350 единиц оборудования почти на 400 млн рублей. Следственный комитет считает, что заказчику были поставлены не аппараты ИВЛ, а устройства для лечения синдрома сонного апноэ, при этом их стоимость была завышена почти в десять раз.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2020 года Главным военным следственным управлением СК на основе материалов проверки военной контрразведки ФСБ. До оглашения приговора подсудимые находились под запретом определенных действий.

Леонтьевой и Закирову назначили штрафы по 700 тысяч рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны и солидарно взыскал с осужденных 393,2 млн рублей.

В ходе прений прокуратура просила назначить подсудимым по 8 лет колонии и штрафы по 1 млн рублей. Защита настаивала на полном оправдании, заявляя об отсутствии состава преступления и утверждая, что поставленное оборудование соответствовало заявленным характеристикам.

Ранее по связанному эпизоду бывший начальник ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны Андрей Тулупов был осужден в особом порядке и в январе 2023 года приговорен к 8 годам колонии строгого режима.

