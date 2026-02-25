Против 17-летнего политзаключенного Арсения Турбина готовится новое уголовное дело, сообщает его группа поддержки

На школьника Арсения Турбина, который в 2024 году был приговорен к пяти годам колонии по делу об участии в террористической организации, заводят новое уголовное дело. На этот раз его подозревают в «участии в массовых беспорядках». Об этом сообщает группа поддержки политзаключенного.

Новое уголовное дело, по данным активистов, готовится по ч. 2 ст. 212 УК РФ. Она предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы:

«Известно, что широкий круг лиц дает на него показания. Пресекли попытку раскрутить дело с АУЕ в декабре, но, видимо, задача стояла по увеличению срока, и вот будут формировать новое дело и новый срок».

На чем конкретно строятся обвинения против Арсения, неизвестно. На какой стадии находится дело, также неясно.

В июне 2024 года 15-летнего Арсения Турбина приговорили к пяти годам воспитательной колонии якобы за участие в деятельности легиона «Свобода России», который российские власти считают террористической организацией. По версии следствия, он переписывался с представителями легиона, а летом 2023-го по их заданию разложил в почтовые ящики листовки с вопросом «Тебе нужен такой президент?».

В июне того же года Турбин пытался выйти в одиночный пикет: мать сначала его остановила, но 12 июня, в День России, он все же вышел на акцию без ведома родителей. Утром 29 августа в квартиру Турбиных пришли сотрудники ФСБ. Арсения допросили, а на следующий день пригласили на «беседу», куда семья пошла без адвоката. По итогам многочасового опроса был составлен протокол, который силовики несколько раз переписывали из-за ошибок. В итоге документ подписали, не перечитывая.

Позже ФСБ заявила, что Арсений якобы сам признался во вступлении в легион «Свобода России». Однако опубликованная позднее «Медиазоной» расшифровка показала, что в протокол были внесены слова, которых подросток не говорил, а сами сотрудники ФСБ во время разговора уверяли его, что переписка с представителями легиона «ничего не нарушает» и «не является преступлением».

В СИЗО школьник столкнулся с травлей и психологическим давлением. Как рассказывала его мать, за время, проведенное в изоляторе, Арсений похудел на 17 килограмм. В преддверии кассации школьнику уже в колонии подбросили экстремистскую символику АУЕ.