Генпрокуратура потребовала изъять у экс-депутата Госдумы от «Единой России» имущество на 10 млрд рублей

Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Краснодара иск к бывшему депутату Госдумы от «Единой России» Ризвангаджи Исаеву и членам его семьи. Как сообщает РБК, ведомство просит обратить в доход государства имущество на общую сумму в 10 млрд рублей. В списке ответчиков, помимо Исаева, значатся его нынешня и бывшая жены, дети, а также восемь компаний.

Генеральная прокуратура требует конфисковать принадлежащие семье Исаева доли в Газтрансбанке, компаниях «Центр-отель» (владелец отеля Marriott в Краснодаре), «Южный ресурс», СЗ «Сармат» и «Сармат Строй», «Арс Капитал», «Гелиос» и в Тепловой транспортной компании (90%).

Как рассказали источники, знакомые с иском, Генпрокуратура сообщает, что еще до избрания депутатом Госдумы в 2007 году Ризвангаджи Исаев вместе со своим братом Шамилем владел разными фирмами в Краснодарском крае и Дагестане, работавшими в сфере строительства и коммунального хозяйства. Будучи депутатом (до 2011 года), Исаев входил в комитет Госдумы по строительству и земельным отношениям. Генпрокуратура утверждает, что он использовал служебное положение и политическое влияние для незаконного обогащения, хотя по закону должен был прекратить всякую коммерческую деятельность.

Получив неограниченный доступ к служебной информации по направлениям, которыми занимался комитет по строительству, и установив связи в федеральных и региональных органах власти, Исаев завладел в Краснодаре государственными землями, а также объектами муниципальной собственности, установила прокуратура. В частности, депутат организовал участие подконтрольных ему компаний в аукционах по продаже прав на аренду земель для их комплексного освоения и жилищного строительства, имитируя конкуренцию на торгах.

Шамиль Исаев в 2015–2018 годах был вице-премьером правительства Дагестана. В 2020 году его осудили за хищение 80 млн рублей, выделенных на развитие турбазы «Орлиное гнездо». Спустя два года суд признал его виновным в организации убийства учредителя газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова и приговорил к 16 годам колонии. Из колонии Исаев завербовался на войну.

