США захватили в Индийском океане третий танкер после преследования от Карибского моря

Пентагон официально сообщил о задержании в Индийском океане танкера Bertha (IMO: 9292163) после того, как американские военные преследовали его на протяжении более 15 тысяч километров — от Карибского моря. В сообщении указано, что команда судна не оказала сопротивления.

Согласно данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, танкер Bertha принадлежит китайской компании CENTAURUS MIN LTD, а эксплуататором судна является SHANGHAI LEGENDARY SHIP MGMT, управляющая еще двумя судами. Они курсируют между портами Китая, Малайзии, России, Индии и других стран и могут надолго пропадать с радаров, отключая систему автоматической идентификации (AIS).

Танкер Bertha находится под санкциями США за незаконные перевозки иранской и венесуэльской нефти.

9 февраля после преследования от Карибского моря до Индийского океана США захватили нефтяной танкер Aquila II (IMO: 9281152). Пентагон обвинил экипаж судна в нарушении морской блокады Венесуэлы. В ночь на 15 февраля вооруженные силы США провели досмотр и задержание нефтяного танкера VERONICA III (IMO: 9326055), относящегося к «теневому флоту» Ирана.

Согласно сегодняшнему сообщению Пентагона, танкер Bertha стал уже третьим судном, нарушившим ограничения, установленные США для судов в Карибском море, и захваченным после длительного преследования. Всего с декабря прошлого года США захватили около 10 танкеров, пытавшихся нарушить санкции на экспорт венесуэльской нефти.