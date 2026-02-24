Посол США во Франции не явился в МИД по вызову. Его лишили доступа к членам правительства

Посол США во Франции Чарльз Кушнер не явился в министерство иностранных дел страны, несмотря на вызов, направленный вечером 23 февраля. За это он был лишен доступа к членам правительства. Об этом сообщает rfi.

«Столкнувшись с этим очевидным непониманием основных требований, предъявляемых к послу, имеющему честь представлять свою страну, министр попросил лишить его прямого доступа к членам французского правительства. Конечно, остается вероятность того, что посол Чарльз Кушнер выполнит свою миссию и явится на набережную Орсе, чтобы мы могли провести необходимые дипломатические переговоры для сглаживания тех неизбежных разногласий, которые могут возникнуть в 250-летней дружбе», — говорится в официальном сообщении министерства.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев в разговоре с The Insider объяснил, что поведение Кушнера идет вразрез с его непосредственными обязанностями:

«Американцы высказали свое мнение в соцсетях по поводу убийства ультраправого активиста, а министр иностранных дел Франции вызвал посла, чтобы тот объяснил позицию США, — почему они себя так ведут и что они имели в виду. Это стандартная практика, могут запросить и письменное мнение, но если хотят показать степень недовольства, то вызывают посла.

Если посла вызывает министр иностранных дел страны, в которой он пребывает, он обязан явиться. В этом его функция и поэтому он там находится и работает. Если он не хочет идти на контакт, то он отказывается от выполнения своих прямых функций. С формальной точки зрения это нарушение даже не этикета или протокола, а самой дипломатической работы. Поэтому такие случаи крайне редки.

Это крайнее неуважение, и когда дипломат демонстрирует такое отношение, то это показатель того, что он не понимает суть своей работы и категорически не соответствует своей должности. Французы в сложившейся ситуации пытаются сохранить свое достоинство, но не портить отношения с американцами. Поэтому они не высылают американского посла и не отзывают своего из Вашингтона».

Кушнера вызвали в МИД из-за высказываний администрации президента США Дональда Трампа по поводу убийства крайне правого активиста Квентина Деранка. Во время публичной акции в Лионе 12 февраля его избили несколько человек, в результате чего он погиб. Как пишет France24, Деранк защищал группу членов ультраправой организации «Немезида», которые пытались сорвать выступление левого депутата Европарламента Римы Хасан. В результате между сторонниками Хасан и правыми возникли столкновения, в одном из которых пострадал и Деранк. Он смог сам покинуть место драки, однако позднее его состояние ухудшилось, и его доставили в больницу, где он и умер спустя два дня. По этому делу были задержаны 11 человек, большинство из них — представители левых движений. Двум из задержанных были позднее предъявлены обвинения в убийстве. Еще одному человеку — Жаку-Эли Фавро, помощнику депутата парламента от партии «Непокоренная Франция» Рафаэля Арно — предъявлено обвинение в соучастии в убийстве.

19 февраля в соцсетях Бюро по борьбе с терроризмом Госдепартамента США появилось следующее заявление:

«Сообщения, подтвержденные министром внутренних дел Франции, о том, что Квентин Деранк был убит левыми боевиками, должны вызывать у всех нас беспокойство. Жестокое радикальное левое движение набирает силу, и его роль в смерти Квентина Деранка демонстрирует угрозу, которую оно представляет для общественной безопасности. Мы продолжим следить за ситуацией и ожидаем, что виновные в насилии будут привлечены к ответственности».

Это заявление и вызвало недовольство французского МИДа.

Чарльз Кушнер был назначен послом во Франции в 2025 году после инаугурации Дональда Трампа. В августе 2025 года стал фигурантом дипломатического скандала, опубликовав в WSJ открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором упрекал Францию в недостаточно активной борьбе с антисемитизмом. МИД Франции эти обвинения отверг, сославшись на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, запрещающую дипломатам вмешиваться во внутренние дела страны пребывания. До назначения на дипломатическую работу Кушнер много лет финансово поддерживал Республиканскую партию. Состояние он заработал на торговле недвижимостью. Его сын Джаред Кушнер женат на дочери Дональда Трампа Иванке.