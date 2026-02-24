Швейцарская Glencore купит 2000 тонн кобальта на $115 млн для создаваемого Трампом стратегического резерва США

Англо-швейцарская горнодобывающая и торговая компания Glencore заключила с Weisfisch сделку о покупке 2000 тонн кобальта стоимостью почти $115 млн, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. По их словам, предполагается, что этот материал, используемый в оборонной промышленности, будет поставлен правительству США для формирования стратегического запаса в рамках инициативы Vault.

Закупки будут произведены в течение 2026 года. Как отметили источники, сделка означает уход компании Weisfisch с рынка кобальта. Кобальт, купленный Weisfisch в 2015 году, хранится в Европе и США. В настоящее время на мировом рынке наблюдается рост спроса и дефицит предложения, связанный с тем, что крупнейший производитель кобальта, ДР Конго, приостанавливал экспорт с февраля по октябрь прошлого года.

Как отмечает агентство, администрация президента Дональда Трампа стремится обеспечить страну критически важными материалами, включая кобальт, чтобы снизить зависимость от Китая — ведущего мирового поставщика и переработчика металлов и минералов, необходимых для стратегических отраслей промышленности.

В 2016 году консорциум Glencore и катарского фонда QIA (Qatar Investment Autority) приобрел 19,5% акций «Роснефти» за €10,5 млрд. В 2018 году QIA выкупил почти весь пакет швейцарской компании, которая оставила себе лишь 0,57% «Роснефти». В настоящее время Glencore не называется в числе акционеров «Роснефти».