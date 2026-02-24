В России преследуют более четырех тысяч человек по политически мотивированным делам, связанным с войной — «Мемориал»

Не менее 4029 человек в России и на оккупированных украинских территориях стали фигурантами политически мотивированных уголовных дел, связанных с войной против Украины. Такие данные к четвертой годовщине полномасштабного вторжения приводит проект «Поддержка политзеков. Мемориал».

По состоянию на 18 февраля 2026 года под стражей остаются 3059 человек. Суды вынесли 2730 приговоров, из которых 2302 предполагают реальные сроки лишения свободы. Оправдательных решений, по данным правозащитников, нет.

Больше всего преследований зафиксировано в Курской области (346 человек), Донецкой области Украины (289), а также в Москве и Московской области (249). Всего на оккупированных территориях Украины — в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, Крыму и Севастополе — уголовному преследованию подверглись 899 человек.

Среди обвиняемых 1614 граждан России, 1277 граждан Украины, 121 человек с двойным гражданством и 47 — с гражданством других стран.

Россиян чаще всего осуждают по статьям о госизмене (473 человека), теракте (317) и публичных призывах к терроризму (298). С 2022 года 731 человек стал фигурантом дел о поджогах и диверсиях.

Проект сообщает, что ему известны имена как минимум 551 гражданского человека с украинским паспортом и 726 украинских военнослужащих. Не менее 39 граждан Украины приговорены к пожизненному заключению.

Гражданских украинцев чаще всего осуждают по обвинениям в госизмене (199 человек), терактах (159) и шпионаже (152). Военнослужащим чаще вменяют теракты (342), организацию или участие в террористическом сообществе (195), а также прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (183).