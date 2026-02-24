В Москве неизвестный взорвал бомбу у полицейского автомобиля, убив сотрудника ДПС и ранив двоих. Нападавший тоже погиб

В Москве в результате взрыва на площади Савëловского вокзала погибли два человека. Как сообщает СКР, погибли сотрудник полиции и нападавший, еще двое полицейских госпитализированы с ранениями. Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ).
Официальный представитель МВД Ирина Волк пишет, что погиб сотрудник ДПС старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года.
Погибший полицейский Денис Братущенко
Как говорится в сообщении МВД, полицейские на автомобиле патрулировали площадь. Вскоре после полуночи к машине подошел неизвестный, после чего произошел взрыв.
В конце декабря на улице Елецкой на юге Москвы был подорван полицейский автомобиль. В результате погибли два сотрудника ДПС и нападавший.