В Москве неизвестный взорвал бомбу у полицейского автомобиля, убив сотрудника ДПС и ранив двоих. Нападавший тоже погиб

В Москве в результате взрыва на площади Савëловского вокзала погибли два человека. Как сообщает СКР, погибли сотрудник полиции и нападавший, еще двое полицейских госпитализированы с ранениями. Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ).

Официальный представитель МВД Ирина Волк пишет, что погиб сотрудник ДПС старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года.