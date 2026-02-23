Причиной дела о госизмене против исследователя Арктики Дударева стало изучение влияния экологии на здоровье коренных народов — T-Invariant

Издание T-Invariant проанализировало научную деятельность Алексея Дударева, изучавшего загрязнение российской Арктики, много лет работавшего над докладами Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) международного Арктического совета и ставшего фигурантом дела о госизмене. Как сообщает издание, новый мониторинг загрязнения Арктики за пять лет, который должен быть опубликован в этом году, вероятно, выйдет без актуальных российских данных впервые за пять лет.

Как рассказал T-Invariant основатель проекта «Арктида» Илья Шуманов, Дударев был одним из немногих исследователей, изучавших влияние экологического загрязнения на здоровье коренных народов. По мнению Шуманова, именно это могло стать причиной интереса к ученому со стороны силовиков:

«Дударев показывал, как токсическое воздействие влияет на женское, детское здоровье. Это очень чувствительная для российских властей исследовательская тема. <...> Когда международная организация, ссылаясь на данные Дударева, публикует отчет, что уровень ртути негативно влияет на рождаемость у коренных народов и это связано с не решенной проблемой с отходами, очевидно, это бьет по больной точке, “очерняет репутацию” России».

Последний доклад, подготовленный при участии Дударева, был представлен еще в 2021 году — до полномасштабного вторжения России в Украину. Однако после 2022 года давление со стороны силовиков на исследования российской Арктики возросло. Так, после ареста Дударева организацию «Арктида» признали «нежелательной». Также признали «нежелательной» организацией издателя норвежского русско- и англоязычного издания The Barents Observer. T-Invariant полагает, что после начала войны вполне невинные данные стали выглядеть как сведения, интересные «врагу»: описания уязвимых регионов, проблемных военных и сырьевых зон, демографического неблагополучия.

Алексей Дударев — главный научный сотрудник ФБУН «Северо-западный научный центр гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора. Его задержали еще 14 января по дороге на работу. В феврале суд отправил Дударева под арест до 13 марта этого года. По данным правозащитного проекта «Первый отдел», ему вменяют статью о «государственной измене» из-за текстов, которые «могла читать норвежская разведка». Норвегия с 2023 года председательствует в Арктическом совете, ее предшественницей была Россия.

