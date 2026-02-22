Трамп заявил, что отправит в Гренландию плавучий госпиталь, чтобы позаботиться о местных больных

По данным Reuters, сообщение появилось незадолго до начала ужина для губернаторов-республиканцев, организованного в Белом доме. Трамп на этом ужине сидел рядом с Лэндри и беседовал с ним. Ни Белый дом, ни офис Лэндри пока никак не комментировали сообщения о «плавучем госпитале». У ВМС США есть два медицинских судна, Mercy и Comfort, но ни одно из них не базируется в Луизиане.

За несколько часов до публикации Трампа в Truth Объединенное арктическое командование Дании сообщило об эвакуации моряка, нуждавшегося в срочной медицинской помощи, с американской подводной лодки в водах у берегов Гренландии. Связано ли заявление Трампа с этим инцидентом, неясно, отмечает Reuters.

Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в прошлом году начал активно обсуждать идею об установлении контроля США над Гренландией, ссылаясь на стратегическую важность острова и необходимость противостоять влиянию России и Китая в Арктике. В январе, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США объявил о намерении начать немедленные переговоры о приобретении Гренландии: «Люди думали, что я применю силу, но мне не нужно применять силу. Я не хочу применять силу. Я не буду применять силу».

