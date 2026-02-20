Полицейский Иван Семинихин уже год находится в СИЗО по обвинению в госизмене; он участвовал в операции по спасению похищенного ребенка

Оперативник угрозыска МВД России Иван Семинихин с февраля 2025 года находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Причины уголовного дела против него неизвестны. В 2020 году он с помощью американского коллеги — сотрудника министерства внутренней безопасности США Грегори Сквайра — смог найти и освободить ребенка, похищенного педофилом. Об этом сообщает Би-би-си.

В 2020 году Сквайр, много лет работающий под прикрытием на даркнет-форумах, посвященных сексуализированному насилию над детьми, нашел на одном из них пользователя под ником Lover Boy Only (LBO), который рассказал, что похитил ребенка, и опубликовал фотографию испуганного мальчика. Зная, что пользователь говорит не только по-английски, но и по-русски, Сквайр связался с Семинихиным, с которым познакомился в конце 2000-х годов через сотрудника американского посольства в России. Используя ту информацию, которую LBO предоставил о себе сам, — что он болеет шизофренией и что его мать погибла в ДТП, а также данные Интерпола, правоохранители вышли на жителя Владимирской области Дмитрия Копылова. Во время обыска в его доме пропавший мальчик был найден живым.

По данным Би-би-си, это первый случай ареста по подозрению в госизмене российского полицейского такого уровня — Сквайр вспоминает, что еще в 2008 году при знакомстве Семинихина представили ему как «местную звезду», специалиста по преступлениям против детей. Сотрудничество россиянина и американца продолжилось и после начала войны, когда официальные связи между правоохранительными органами стран оказались сокращены или разорваны. Также они общались и на неформальные темы, поздравляли друг друга с праздниками. Возможно, общение с американским коллегой и стало причиной возбуждения дела против Семинихина.