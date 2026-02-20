Тело экс-президента Замбии восемь месяцев лежит в морозилке в ЮАР из-за спора с преемником, которого подозревают в колдовстве

Останки бывшего президента Замбии Эдгара Лунгу до сих пор хранятся в похоронном бюро в Южной Африке — спустя более восьми месяцев после его смерти, сообщает Associated Press. Причиной стал конфликт между семьей покойного и действующим президентом страны Хакаинде Хичилемой. В столице Замбии Лусаке уже вырыта могила для государственных похорон, однако она до сих пор пустует.

Лунгу скончался 5 июня 2025 года в возрасте 68 лет от осложнений после операции на пищеводе. Перед смертью он запретил семье подпускать Хичилему к своему телу. Семья настаивает на частных похоронах без участия действующего президента, тогда как замбийские власти добиваются проведения государственной церемонии.

Конфликт перешел в судебную плоскость. В августе южноафриканский суд постановил, что замбийские власти вправе перевезти тело на родину. Сестра Лунгу Берта рыдала в зале суда и обвинила Хичилему в том, что тот хочет завладеть телом покойного в ритуальных целях. Хичилема эти обвинения отвергает и заявляет, что его христианская вера не допускает веры в традиционные обряды.

Отмечается, что противостояние двух политиков тянется годами. Лунгу дважды побеждал Хичилему на президентских выборах — в 2015 и 2016 годах, после второй победы его соперник был арестован и провел четыре месяца под стражей по обвинению в государственной измене. В 2021 году Лунгу проиграл выборы, а впоследствии лишился пенсионных выплат и столкнулся с уголовным преследованием членов своей семьи.

Как пишет AP, в Замбии ситуация воспринимается не только как политический, но и как духовный конфликт. В стране широко распространены традиционные верования, и предсмертное проклятие воспринимается всерьез. Смотритель кладбища предупредил, что пустая могила по местным поверьям грозит бедой тому, кто ее вырыл. Ряд религиозных замбийских деятелей, опрошенных AP, считают, что противостояние Лунгу и Хичилемы продолжается теперь уже в потустороннем измерении.

Ранее стало известно, что в Замбии двух мужчин осудили за планирование убийства Хичилемы с помощью колдовства. Староста одной из деревень Леонард Фири и гражданин Мозамбика Джастен Мабулессе Кандунде были арестованы в декабре 2024 года. Власти заявили, что у них были обнаружены живой хамелеон и другие «амулеты», включая красную ткань, неопознанный белый порошок и хвост некоего животного.

