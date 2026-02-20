Западные спецслужбы убедились, что Путин собирается напасть на Украину, по радиоперехватам, а не за счет работы агентуры — The Guardian

Британское издание The Guardian опубликовало масштабное расследование о том, как американские и британские спецслужбы раскрыли военные планы Путина и почему их предупреждениям никто не верил. Материал основан на более чем 100 интервью с представителями разведки, военными и дипломатами из нескольких стран.

Как пишет издание, первые тревожные сигналы поступили осенью 2021 года, когда к украинским границам начали стягиваться российские войска. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс был отправлен в Москву с предупреждением о последствиях возможного вторжения, однако Путин проигнорировал его аргументы и говорил только о «стратегической уязвимости России». Вернувшись, Бёрнс сказал президенту Байдену, что война почти неизбежна — на прямой вопрос, «будет ли он [Путин] это делать», ответил однозначно: «Да».

Основу разведывательных данных составляли коммерческие спутниковые снимки, перехваченные переговоры военных и косвенные признаки подготовки к войне — в том числе вербовка резервистов внутри России и деятельность пророссийских групп на территории Украины. Два источника Guardian указали на перехваченные переговоры Главного оперативного управления Генштаба РФ как на ключевой источник сведений о конкретных планах вторжения. При этом американские и британские официальные лица подчеркивают, что решающую роль, по всей видимости, сыграли не агенты-шпионы, а радиоэлектронная разведка АНБ и ШКПС.

Большинство европейских союзников США не верили в реальность полномасштабного вторжения. Германия и Франция считали наращивание сил у границ блефом, призванным оказать давление на Украину. Несколько стран прямо ссылались на иракское досье 2003 года: один из европейских министров иностранных дел в разговоре с госсекретарем Блинкеном прямо сказал, что верил американцам тогда — и чем это кончилось. Польша, традиционно настроенная жестко в отношении России, тоже сомневалась: ее разведка оценивала войска в Беларуси как плохо подготовленных новобранцев, пригодных лишь для отвлекающего маневра.

Президент Украины Зеленский на протяжении нескольких месяцев публично отвергал американские предупреждения, опасаясь экономической паники. Он даже направил высокопоставленного чиновника в Европу с тайной миссией — передать западным лидерам через разведывательные каналы, что «угроза войны сфабрикована». The Guardian напоминает, что в начале января 2022 года Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал украинцев успокоиться и не бежать за продуктами. Главком ВСУ Валерий Залужный тем временем пытался добиться введения военного положения, чтобы начать переброску войск, однако Зеленский отказывал ему до самого последнего момента.

Вечером 23 февраля 2022 года глава германской разведки БНД Бруно Каль прилетел в Киев — несмотря на то, что США, Великобритания и Польша к тому времени уже располагали данными о конкретных приказах на наступление. Когда посольству Германии поступил приказ немедленно эвакуироваться, Каль отказался присоединиться к ночному дипломатическому конвою, сославшись на запланированные встречи. На следующий день начался обстрел, и польская разведка была вынуждена вывозить его из Киева по дорогам, наводненным беженцами.

Издание пишет, что после начала вторжения выяснилось, что Вашингтон и Лондон, будучи правы насчет самого факта начала полномасштабной войны, просчитались в оценке ее исхода: обе разведки предполагали стремительный захват Киева и заранее разрабатывали планы поддержки партизанского движения при украинском правительстве в изгнании. Европейские же службы после очевидного провала занялись переосмыслением своих методов: в Германии сделали вывод, что необходимо гораздо серьезнее работать с наихудшими сценариями.