Разлив нефти с одного танкера «теневого флота» в Финском заливе затронет 100 тысяч человек и уничтожит несколько заказников — Greenpeace

Экологическая организация Greenpeace подсчитала, что в случае разлива нефти в Финском заливе экологические последствия затронут около 100 тысяч жителей Выборга, Приморска, Высоцка и других прибрежных населенных пунктов, а также уникальные природные объекты. Такие выводы сделали специалисты, изучив симуляцию разлива, подготовленную немецким исследовательским центром Helmholtz Center Hereon. В районе гипотетического разлива регулярно курсируют устаревшие танкеры российского «теневого флота», перевозящие подсанкционные нефтепродукты.

Всего экологи проанализировали восемь возможных сценариев разлива в разных районах Балтийского моря. За основу были взяты данные о ветрах и морских течениях за февраль 2025 года, предоставленные Федеральным ведомством морского судоходства и гидрографии Германии, и маршруты «теневого» танкера Peace, рассчитанного на транспортировку 110 тысяч тонн нефти за один рейс. Это устаревшее судно, курсирующее без флага и надлежащей страховки, оно находится под санкциями.

Моделирование показало, что в случае аварии на танкере близ маяка на острове Сескар в Ленинградской области с разливом 48 тысяч тонн топлива около половины этого объема достигнет берега в течение 30 дней. Загрязнению подвергнется большая часть береговой линии Выборгского и Кингисеппского районов Ленинградской области, в том числе природные заказники — Кургальский, Выборгский и Березовые острова.

Представители Greenpeace в разговоре с The Insider рассказали, что в случае аварии под угрозой может оказаться и Санкт-Петербург:

«Крупная авария на танкере российского „теневого флота“ — вопрос времени. Россия использует танкеры старше 15 лет. Старые суда особенно подвержены коррозии и износу, что значительно увеличивает риск аварий. Многие из этих танкеров ходят без надлежащей страховки, а это означает, что в случае нефтеразлива соседним странам придется самостоятельно возмещать ущерб.

В Финском заливе существует явление, известное как нагонная волна: течение идет с запада на восток, и вода из залива попадает в Неву. До строительства дамбы это часто приводило к наводнениям. В среднем нагонная волна наблюдается несколько раз в год с разной интенсивностью. Если такое явление произойдет во время аварии, нефтепродукты могут попасть в Неву, включая водозаборы, что создаст угрозу водоснабжению города, так как Санкт-Петербург не имеет альтернативных Неве источников водоснабжения, за исключением нескольких небольших районов. Но даже если в момент аварии нагонной волны не будет, она рано или поздно возникнет и перенесет оставшиеся в заливе или на его дне нефтепродукты в Неву».

Как обратили внимание сотрудники Greenpeace, инциденты с судами «теневого флота» в Балтийском море уже происходили: например, в марте 2024 года танкер Andromeda Star с неизвестным владельцем и недействительной страховкой столкнулся с другим судном в Эресуннском проливе в территориальных водах Дании. В январе 2025 года у 20-летнего танкера Eventin, загруженного 100 тысячами тонн российской нефти, отказали все системы управления, и несколько часов он дрейфовал, пока немецкая береговая охрана не отбуксировала его в Германию.

Организация призывает европейские страны перейти к более активным действиям по борьбе с «теневым флотом»:

«Декабрьская декларация ЕС разъяснила, что европейские страны имеют право досматривать такие суда и, если подтвердится отсутствие надлежащей регистрации, принимать соответствующие меры. Несмотря на то что эти законные инструменты уже существуют, на практике они почти не применяются. Greenpeace призывает правительства стран Евросоюза, в частности скандинавских стран и стран Балтии, чьи экосистемы и сообщества напрямую подвержены угрозе со стороны „теневого флота“, объединить усилия и совместно выработать конкретный план действий. Эти меры должны положить конец постоянной угрозе для морской среды. Greenpeace настаивает, что пора перейти от деклараций к реальным действиям: страны ЕС имеют не только право, но и обязанность защищать уязвимую морскую экосистему Балтийского моря».

В декабре 2025 года Швеция задержала «теневой» контейнеровоз Adler, подозреваемый в перевозках оружия, однако в итоге прокуратура страны решила не начинать предварительное расследование по подозрению в нарушении санкционного режима и просто отпустила судно. В январе Германия впервые отказала во входе в Балтийское море танкеру Tavian под флагом Камеруна, который связывают с российским «теневым флотом». В итоге оно было вынуждено отправиться на север в сторону российского побережья.