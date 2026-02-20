Сергей Вершинин освобожден от должности замглавы МИД и назначен послом России в Турции

Вершинин занимал должность заместителя министра с марта 2018 года, до этого был директором департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С 2011 года он также занимал должность спецпредставителя министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию. Он представлял Россию на переговорах «ближневосточного квартета».

С 2013 года Вершинин занимался сирийским урегулированием, в 2017 году стал главой российской делегации на переговорах в астанинском формате, принимал участие во встречах с представителями сирийской оппозиции в Женеве и Вене.

