Президент Польши подписал закон о сворачивании спецрежима для украинцев — механизмы поддержки сохраняются

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, прекращающий действие так называемого спецзакона о помощи гражданам Украины, принятого в 2022 году после начала полномасштабной войны. При этом ключевые механизмы поддержки беженцев сохраняются — они будут перенесены в общий закон о предоставлении иностранцам защиты.

Речь идет о поэтапном отказе от отдельного упрощенного правового режима, который действовал для украинцев с весны 2022 года. Тогда был создан специальный порядок легализации пребывания, трудоустройства, доступа к социальным выплатам и образованию.

Новый закон не отменяет саму поддержку, а интегрирует ее в общую систему регулирования статуса иностранцев в Польше. Согласно подписанным изменениям, законность пребывания лиц, прибывших из Украины из-за войны, а также тех, чьи документы продлевались в связи с конфликтом, сохраняется. Они смогут подать заявление на легальный статус до 4 марта 2027 года.

Одновременно вводится требование подать заявление на получение номера PESEL UKR в течение 30 дней с момента въезда в страну. Несоблюдение этого срока будет означать утрату временной защиты и рассматриваться как отказ от нее.

Таким образом, речь идет не о прекращении помощи украинским беженцам, как это уже представляют некоторые российские государственные СМИ, а о переходе от чрезвычайного режима к более унифицированной правовой модели. Основные инструменты легализации и доступа к поддержке сохраняются, но оформляются в рамках общего законодательства о защите иностранцев.

