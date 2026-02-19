Жителя Калининграда, который грабил и насиловал в оккупированной Запорожской области, выдавая себя за военного, приговорили к 10 годам

Оккупационный российский суд, действующий на оккупированных территориях Запорожской области Украины, приговорил к 10 годам колонии строгого режима россиянина, который выдавал себя за военного. Как сообщается в Telegram-канале «Запорожского областного суда», ранее судимый житель Калининграда К. 1980 года рождения признан виновным в краже, изнасиловании и других преступлениях.

По версии следствия, К. приехал на оккупированные территории в январе 2023 года. Он носил военную форму и оружие и представлялся военнослужащим ВС РФ. В мае того же года в селе Розовка злоумышленник проник в служебное помещение и украл оружие на сумму 453 тысячи рублей.

Через месяц он остановил на блокпосту в городе Пологи автомобиль BMW X5 и отобрал его у владельца. Более того, он заставил женщину, находившуюся в машине, поехать с ним, после чего изнасиловал ее вместе с еще одним преступником, личность которого не установлена. К. также отобрал у жертвы 400 тысяч рублей.

