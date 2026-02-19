США начали выводить из Сирии последних остававшихся там военнослужащих — WSJ

США в течение двух месяцев выведут с территории Сирии всех своих военнослужащих, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. В настоящее время там находятся около тысячи американских военных.

Ранее стало известно, что военнослужащие США покинули базу Аль-Танф, расположенную на юге Сирии, недалеко от границ с Ираком и Иорданией, и передали ее сирийскому командованию. С 2014 года эта база была центром операций коалиции против «Исламского государства». Центральное командование вооруженных сил США заявило, что «организованный вывод» войск на прошлой неделе был «частью продуманного и основанного на условиях перехода».

После свержения диктатора Башара Асада и прихода к власти в Сирии группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» и ее лидера Ахмеда аш-Шараа США свернули поддержку курдско-арабского альянса Сирийских демократических сил, в результате чего курды были вынуждены отойти с занимаемых ими территорий, оставив без охраны тюрьмы, где содержались бывшие боевики ИГИЛ.

Между тем США наращивают военно-морское присутствие на Ближнем Востоке. Вашингтон направил в регион две флотилии, возглавляемые авианосцами USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford. Как утверждают источники Reuters, армия США готовится к продолжительной военной операции против Ирана на случай, если президент Дональд Трамп отдаст приказ атаковать.

Как рассказал The Insider востоковед Руслан Сулейманов, США решили полностью отдать контроль над Сирией правительству в Дамаске во главе с Ахмедом аш-Шараа.

«Вашингтон работает над восстановлением суверенитета, территориальной целостности Сирии и отдает всё на откуп властям в Дамаске, которые уже получили под свой контроль территории на севере и северо-востоке страны, в том числе крупнейшие нефтяные и газовые месторождения, тюрьмы и лагеря, где содержатся террористы “Исламского государства“. Собственно, поэтому американцы не видят для себя смысла оставаться в Сирии.

Что касается Ирана, то, на мой взгляд, это все-таки разные сюжеты. Если бы речь шла о какой-то наземной операции в Иране, то здесь, скорее, нужно было бы оставлять войска для их более комфортной и стремительной переброски в Исламскую Республику. Но, судя по всему, таких планов у Дональда Трампа нет — во всяком случае, с использованием сирийской территории».