Алгоритмы Twitter превращают пользователей в консерваторов — исследование

Алгоритмы формирования новостной ленты социальной сети Twitter (X) способны влиять на политические взгляды пользователей, утверждается в исследовании группы ученых из Италии, Швейцарии и Франции. В работе над исследованием, опубликованном в журнале Nature, участвовала российский экономист, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская.



В 2023 году ученые на протяжении семи недель наблюдали за двумя группами пользователей из США, изучая их политические взгляды и поведение в сети. Одна группа читала хронологическую ленту Twitter, вторая — алгоритмическую. «Переключение с хронологической на алгоритмическую ленту повысило вовлеченность и сместило политические взгляды в сторону более консервативных позиций, особенно в отношении приоритетов политики, восприятия уголовных расследований в отношении Дональда Трампа и взглядов на войну в Украине», — говорится в исследовании.

При этом переход обратно от алгоритмической к хронологической ленте сопоставимого эффекта не оказал. Ученые обнаружили также, что алгоритм продвигает консервативный контент и понижает рейтинг постов традиционных СМИ.

«Воздействие алгоритмического контента приводит к тому, что пользователи подписываются на аккаунты консервативных политических активистов, которые они продолжают читать даже после отключения алгоритма. <...> Эти результаты показывают, что первоначальное воздействие алгоритма X оказывает устойчивое влияние на текущие политические взгляды пользователей и их поведение в вопросе подписки на аккаунты, даже при отсутствии заметного влияния на партийную принадлежность».

В исследовании отмечается, что, согласно опросам, для четверти взрослых жителей США социальные сети стали основным источником новостей. Половина опрошенных говорит, что хотя бы иногда получает новости с этих платформ.

Ранее социолог Тони Караса из Лондонского университета опубликовал исследование, в котором утверждается, что алгоритм рекомендаций YouTube сыграл ключевую роль в радикализации членов одной из крупнейших неонацистских группировок Великобритании — Patriotic Alternative. Автор проанализировал 40 личных историй радикализации от 34 активистов и выяснил, что подавляющее большинство из них пришли к экстремистским взглядам через просмотр контента на YouTube.