Софтверные компании досрочно раскрывают отчетность для успокоения инвесторов на фоне падения рынка из-за ИИ — Bloomberg

Несколько компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, включая McAfee LLC, раскрыли свои финансовые показатели раньше положенного срока, пытаясь успокоить кредиторов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.



В январе американский сектор программного обеспечения упал на 14,5%. Это худший месячный результат со времен финансового кризиса 2008 года. В феврале котировки просели еще примерно на 10%. Причиной стала растущая тревога инвесторов из-за развития ИИ.

По информации Bloomberg, компания — разработчик антивирусного программного обеспечения McAfee сообщила кредиторам, что ее предварительная выручка за четвертый квартал 2025 года составила $626 млн и почти не изменилась по сравнению с прошлым годом. Неназванная компания, инвесторами которой выступают крупные фонды Advent International и Permira Advisers, перенесла публикацию отчетности на более ранний срок, чтобы внести ясность на фоне рыночной волатильности, рассказали источники издания.

Компания Rocket Software, специализирующаяся на модернизации критически важной инфраструктуры для крупных предприятий и финансируемая Bain Capital, раскрыла, что ее выручка за 2025 год выросла на 5,2% — примерно до $1,4 млрд по сравнению с предыдущим годом. Тем временем компания Perforce Software, специализирующаяся на DevOps-инструментах и финансируемая Clearlake Capital и Francisco Partners, сообщила о небольшом снижении годовой выручки — до $644 млн (с $654 млн в 2024 году). Источники утверждают, что в ходе недавнего звонка руководство Perforce Software рассказало о попытках нарастить продажи за счет внедрения ИИ в свои продукты.

Компания в сфере аналитики данных Cloudera, финансируемая Clayton, Dubilier & Rice и KKR & Co., обычно не раскрывает свои финансовые показатели, но решила подчеркнуть положительную динамику в заявлении на своем сайте, сказал истчоник.



Представители McAfee, Advent, Permira, Clearlake, Bain CD&R, Cloudera и KKR отказались от комментариев, а представители Francisco Partners, Perforce и Rocket Software не сразу ответили на запросы Bloomberg.



В этом году акции самых дорогих технологических компаний мира резко потеряли в рыночной стоимости. Так, акции Microsoft с начала года снизились примерно на 17% из-за опасений инвесторов в связи с усиливающейся конкуренции со стороны ИИ-помощника Gemini от Google и Claude Cowork от Anthropic. В результате рыночная стоимость компании сократилась примерно на $613 млрд.