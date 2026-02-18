Украина ввела санкции против Александра Лукашенко

Александр Лукашенко попал под украинские санкции. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, решение было принято из-за того, что Беларусь содействует российской армии и предложила свою территорию для размещения «Орешника».

«Мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

На территории Беларуси была развернута система ретрансляторов для управления ударными дронами, которые наносят удары по северным областям Украины. Белорусские предприятия также поставляют России технику, оборудование и компоненты для производства ракет. Зеленский утверждает, что таких предприятий в стране порядка 3 тысяч.

В Беларуси продолжается развитие инфраструктуры для размещения ракет комплекса «Орешник», пишет украинский президент. Он назвал это «очевидной угрозой не только для украинцев, но и для всех европейцев».

«Лукашенко уже давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить санкции мира за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое участие в масштабировании и затягивании войны. За это будут особые последствия», — резюмирует Зеленский.

Тем временем в конце прошлого года, как сообщали иностранные информагентства, в Белом доме обсуждали поэтапное снятие санкций с Беларуси в обмен на освобождение политзаключенных. После освобождения политзеков США сняли, например, санкции с белорусского калия.