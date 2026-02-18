Зеленский поручил своей переговорной команде поднять вопрос о возможной встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил украинской делегации на переговорах поднять вопрос о его встрече с Владимиром Путиным. Об этом он сказал в телефонном интервью изданию Axios.

Украинский лидер назвал свою личную встречу с Путиным «лучшим способом добиться прорыва в территориальных вопросах». Контроль над оккупированными Россией регионами до сих пор остается одним из самых спорных вопросов на переговорах.

Зеленский также сказал, что американские переговорщики снова настаивают на выводе украинских войск из Донбасса и создании в регионе «свободной экономической зоны». Кто будет контролировать ее, по-прежнему неясно. Он добавил, что готов обсудить вывод ВСУ из региона, но призвал Москву отвести свои войска на такое же расстояние. Во втором раунде переговоров делегация из России, по его словам, обещала вернуться с подробной позицией по этому вопросу.

Передачу земель России он при этом отверг. Если сделка предполагает просто вывод украинских войск из Донбасса и пожертвование суверенитетом и проживающими там гражданами страны, он считает, что ее отклонят. На переговорах Вашингтон и Киев договорились, что любой подобный вопрос должен быть вынесен на референдум внутри страны, сказал Зеленский.

«Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... меня, они не простят [США]. Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля», — цитирует его издание.

Зеленский добавил, что украинцы не могут понять, почему от них требуют уступить дополнительные земли. В то же время, если сделка просто заморозит нынешние линии фронта на Донбассе, украинский народ на референдуме скорее поддержит соглашение, считает он:

«Я думаю, если мы включим в документ пункт о том, что будем придерживаться существующей линии соприкосновения, то люди поддержат это на референдуме. Таково мое мнение».

Накануне в Женеве прошел первый раунд трехсторонних перегоров между российской, украинской и американской делегациями. Они должны продолжиться в среду, 18 февраля. Российскую переговорную группу возглавляет Владимир Мединский, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Зеленский и ранее неоднократно заявлял, что готов лично встретиться с Владимиром Путиным. Последний говорил, что согласен на подобную встречу, но только при условии, что она пройдет в Москве. Зеленский в ответ на это приглашал Путина в Киев, а также предлагал провести переговоры на высшем уровне на одной из нейтральных площадок в Европе.