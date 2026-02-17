Пентагон нанес новые удары по лодкам предполагаемых наркоторговцев, погибли 11 человек

Пентагон сообщил об уничтожении трех лодок предполагаемых наркоторговцев в ходе отдельных авиаударов, в результате которых погибли 11 человек, передает The Washington Post.

С сентября США сосредоточили военные усилия на борьбе с морской наркоторговлей в Западном полушарии. В регион было направлено более десятка кораблей, в том числе авианосец «Джеральд Форд», для блокирования Венесуэлы и пресечения незаконной торговли нефтью. Масштабная операция под названием Southern Spear завершилась захватом бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

С начала операции в сентябре американские военные поразили в общей сложности 43 судна, погибли не менее 133 человек. После скандала вокруг удара 2 сентября — командующий операцией адмирал Фрэнк Брэдли приказал добить двух выживших после первой атаки, унесшей жизни девяти членов экипажа, — протоколы были изменены: теперь в них особо оговаривается необходимость спасения выживших.

Американская администрация называет людей на борту этих судов «наркотеррористами», не предоставляя доказательств их связи с конкретными картелями и не раскрывая личности погибших. Центральное командование Юга США заявило во вторник, 17 февраля, что три пораженных судна «управлялись организациями, признанными террористическими», и шли «известными маршрутами наркоторговли». Один из ударов был нанесен в Карибском море — впервые с ноября, два других — в Восточной части Тихого океана, которая считается основным морским коридором для контрабанды из Колумбии и Эквадора.

Отмечается, что рост интенсивности ударов совпал по времени со сменой командования: Южное командование возглавил генерал морской пехоты Фрэнсис Донован. Его предшественник, контр-адмирал Элвин Холси, покинул пост досрочно — в том числе из-за разногласий с министром обороны Питом Хегсетом по вопросу о нанесении ударов по лодкам.

9 февраля Южное командование США сообщило о новой атаке на судно, якобы перевозившее наркотики в восточной части Тихого океана. Погибли два человека. На официальном сайте командования опубликовали видео удара по лодке.