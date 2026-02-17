У капуцинов выявили необычное поведенческое «заражение» зудом во время груминга

Исследователи из Германии, Испании и Эквадора зафиксировали у диких капуцинов вида Cebus aequatorialis эффект «заразного» зуда. Почти в половине случаев такое поведенческое «заражение» происходило во время груминга. При этом ученым не удалось установить, какие именно особи чаще становятся «источниками» или «жертвами» «заражения» и от чего это зависит. Работа опубликована в журнале American Journal of Primatology, на нее обратило внимание издание N+1.

Поведение, как и болезнь, может передаваться от одного индивида к другому. У многих животных заразительными оказываются зевота, моргание, игра или смех. Однако восприимчивость к таким реакциям нередко зависит от условий. Например, у людей и шимпанзе зевота чаще «передается» взрослым особям, а вероятность «заражения» выше между знакомыми или социально близкими особями.

В случае диких капуцинов влияние пола, возраста, степени социальной интеграции или близости между особями выявить не удалось. Единственная заметная закономерность заключалась в том, что 42% случаев «заражения» происходили во время груминга между партнерами. Авторы предполагают, что в таких ситуациях почесывание может быть связано не с негативным состоянием, а с положительным возбуждением. Похожий эффект ранее описывали у макак Давида, которые тоже часто начинают чесаться друг за другом в процессе ухода за шерстью.

