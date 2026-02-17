Поляку грозит пожизненное за передачу данных об оборонных объектах Польши

В Польше начнется судебный процесс по делу 29-летнего жителя страны, которого обвиняют в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский.

Обвиняемого зовут Виктор З., он гражданин Польши. Дело направлено в суд города Быдгощ. Прокуратура предъявила Виктору З. обвинение в заявлении о готовности и осуществлении деятельности в интересах иностранной разведки.

По словам Добжиньского, мужчина собирал и передавал через интернет-мессенджеры сведения о работе объектов, связанных с обороноспособностью Польши.

«Виктор З. собирал и передавал с помощью интернет-мессенджеров информацию, касающуюся, в частности, функционирования объектов, имеющих существенное значение для обороноспособности Польши, раскрытие которой могло бы нанести ущерб нашей стране. В ходе следствия установлено, что он собирал и передавал данные о местоположении и технических мерах безопасности аэропорта города Быдгощ, военных авиационных заводов и химического завода NITRO-CHEM S.A. в Быдгоще. Мужчина также выразил готовность передавать информацию о размещении военных объектов, в том числе Объединённого центра подготовки сил НАТО в Быдгоще».

Если суд признает его виновным, Виктору З. грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

