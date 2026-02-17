США объявили о наращивании военного присутствия на Филиппинах

США планируют разместить на Филиппинах более современные ракетные системы и другое вооружение для сдерживания Китая в Южно-Китайском море, сообщил Государственный департамент по итогам ежегодных переговоров американских и филиппинских официальных лиц в Маниле, передает The Wall Street Journal. В совместном заявлении стороны осудили «незаконные и вводящие в заблуждение» действия Пекина в Южно-Китайском море.

Отмечается, что из всех стран Юго-Восточной Азии Филиппины наиболее открыто оспаривают претензии Китая на контроль над большей частью Южно-Китайского моря — стратегически важного торгового маршрута, через который проходит около трети мировой морской торговли. Манила неоднократно обращалась в международные судебные инстанции по поводу территориальных претензий Пекина и регулярно фиксирует так называемые действия в «серой зоне» — маневры китайских судов, блокирующих доступ Филиппин к спорным морским объектам.

Как пишет WSJ, в последние годы американо-филиппинский альянс, основанный на договоре о взаимной обороне 1951 года, существенно укрепился, что вызвало усиление критики со стороны Китая. В 2024 году армия США перебросила на базу на севере Филиппин ракетный комплекс Typhon, способный поражать цели на территории континентального Китая, и после совместных учений оставила его там. В прошлом году морская пехота развернула на одном из филиппинских островов вблизи Тайваня противокорабельный ракетный комплекс NMESIS меньшей дальности.

В совместном заявлении по итогам переговоров конкретные виды нового вооружения не уточняются: стороны обозначили лишь намерение «наращивать развертывание американских передовых ракетных и беспилотных систем на Филиппинах». Ближайшим поводом для очередного размещения техники могут стать крупнейшие ежегодные совместные учения двух стран, которые стартуют в апреле.

Филиппины с размещенными там войсками и вооружениями станут ключевым звеном в случае любых действий США по защите Тайваня, если Китай решится на вторжение на остров или его блокаду. Обе страны также подтвердили, что взаимные обязательства по договору о коллективной обороне распространяются на вооруженные нападения на силы, воздушные суда и морские суда каждой из сторон.

Осенью 2025 года стало известно, что Китай платил филиппинской маркетинговой компании InfinitUs Marketing Solutions за организацию дезинформационных кампаний в соцсетях, которые должны были подорвать сотрудничество между Филиппинами и США в сфере безопасности.