Госдума приняла законопроект, который разрешает блокировать связь по требованию ФСБ

Госдума во вторник, 17 февраля, сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который обяжет мобильных операторов блокировать связь по требованию ФСБ. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Из документа, принятого в первом чтении, следовало, что ФСБ может отправлять «запросы» на блокировку связи «в целях защиты от возникающих угроз безопасности».

Ко второму чтению, как накануне обратили внимание СМИ, формулировку «запросы» изменили на «требование». По новой версии документа операторы обязаны «приостановить оказание услуг связи при поступлении требований от органов Федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации».

Новая версия законопроекта появилась в базе Госдумы 13 февраля. Упоминание «угроз безопасности» как необходимости для действий силовиков из документа исчезло, что формально расширит полномочия силовиков.