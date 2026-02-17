На фоне войны и экономических проблем поток переселенцев в Россию сократился до минимума с 2011 года — «Ъ»

В 2025 году госорганы получили 37 тысяч заявок на участие в программе добровольного переселения, подсчитал «Ъ» на основании данных МВД. В том же году в Россию переехали и встали на учет 26,7 тысячи человек. Это минимальный показатель с 2011 года — тогда было подано 61,1 тысячи заявок, переехали 31,4 тысячи человек.



Опрошенные «Ъ» эксперты связывают это с ведением войны в Украине, тяжелым экономическим положением, неустойчивой внутренней и внешней политикой, а также с тем, что желающие переехать в Россию уже это сделали.



В 2024 году МВД объясняло падение интереса к программе ужесточением требований по владению русским языком. В тот год иностранцы подали 8,4 тысячи заявлений о признании их владеющими русским языком, но удовлетворены были только 3,6 тысячи. В 2025 году из 6 тысяч заявлений одобрили только 2,5 тысячи.



По данным МВД, в 2025 году больше всего желающих переехать в Россию и реально переехавших пришлось на Казахстан (35,5% всех переселенцев). После него идут Киргизия, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.



В 2024 году Казахстан тоже лидировал. За ним следовали Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Армения. Утверждалось, что в 2024 году увеличилось число переселенцев из «недружественных» Германии, Молдавии и Латвии.

Программа по оказанию поддержки репатриантов в России существует с 2006 года и рассчитана на людей, которые после распада СССР оказались за пределами РФ. Для них была разработана упрощенная процедура получения российского гражданства и предусмотрена социальная поддержка: государство оплачивает таким людям переезд и выплачивает пособия на первое время. По статистике МВД, в общей сложности в 2006–2024 годах в Россию по этой программе переехало 1,2 млн людей.

