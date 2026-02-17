Балтийские порты заявили о риске остановки экспорта из-за усиленного досмотра судов, введенного после взрывов на танкерах

Ассоциация морских торговых портов (АСОП) попросила ввести временный мораторий на обязательный водолазный досмотр судов с неопасными грузами, введенный после серии взрывов на танкерах в российских портах. Об этом говорится в письме, направленном на имя министра транспорта Андрея Никитина, пишет «Коммерсантъ». Грузоотправители в последнее время столкнулись с замедлением экспорта — он рискует быть полностью парализован.

Просьба АСОП обусловлена несколькими причинами. В Финском заливе сложилась сложная ледовая обстановка. Капитаны портов вводят ограничения на ледовое плавание, а нехватка ледоколов лишь усугубляет ситуацию. Среднее время, которое требуется на заход одного судна в порт, в Ассоциации оценивают в 8–12 часов, и столько же судну требуется и на выход из порта.

В письме компании «Русская сталь» на имя министра говорится, что эти ограничения «фактически парализуют экспорт металлопродукции через морские торговые порты Северо-Западного бассейна».

На этом фоне в полном объеме сохраняются требования об обязательном водолазном осмотре подводной части всех судов, входящих в порты Финского залива из зарубежных портов. При этом в Большом порту Санкт-Петербурга и в порту Усть-Луга проведение таких осмотров «затруднено и фактически не обеспечено в стабильном режиме» в полном объеме, а на якорной стоянке острова Гогланд в условиях сплошного льда стало невозможным, говорится в письме Ассоциации.

В АСОП среднее время, необходимое для осмотра судов с октября по январь, оценивают примерно в 11,5 часа, что еще больше задерживает судоходство.

В своем письме Ассоциация просит усилить ледокольный флот для Балтики, а также ввести временный мораторий на необходимость водолазного осмотра для судов с неопасными грузами на период тяжелой ледовой обстановки. Под «неопасными» в данном контексте подразумевают контейнеры, металлы, глинозем, уголь, удобрения и т. п.

Усиленные проверки судов были введены летом прошлого года. Президентским указом тогда был ужесточен порядок захода судов из иностранных портов в российские: это стало возможным только с разрешения капитана морского порта, согласованного с ФСБ. СМИ также сообщали, что как минимум в порту Усть-Луги начали проверки подводной части судов.

Поводом для этих решений стали инциденты с серией взрывов на танкерах в российских портах. В феврале 2025 года повреждения получил нефтяной танкер Koala, стоявший на якоре в Усть-Луге. Позднее в районе машинного отделения в его корпусе обнаружили три пробоины.