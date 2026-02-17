Власти Армении депортировали жителя Чечни. По данным полиции, он приехал в страну в поисках своей дочери, чтобы совершить «убийство чести»

Армения депортировала 48-летнего жителя Чечни, который, предположительно, планировал убить свою дочь. Как сообщает CivilNet со ссылкой на руководителя отделения Хельсинкской гражданской ассамблеи в Ванадзоре Артура Сакунца, россиянину запрещен въезд в Армению. По словам Сакунца, это стало возможно благодаря совместной работе полиции и правозащитников. Девушка некоторое время будет под охраной.

10 февраля МВД Армении сообщило, что несколькими днями ранее в полицию ереванского района Шенгавит позвонила гражданка иностранного государства и рассказала, что ее подругу угрожает убить отец, приехавший из-за границы. Вскоре мужчину задержали, его дочь подтвердила информацию об угрозах.

«Учитывая аналогичный трагический инцидент в прошлом, когда полиция не была проинформирована о домогательствах, благодаря быстрой реакции и оперативному реагированию полицейским удалось предотвратить трагические последствия», — заявили в МВД.

В октябре прошлого года в Ереване была убита 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая уехала из России, скрываясь от преследований семьи. На ее теле были многочисленные травмы, смерть, предположительно, наступила от удушения. Как сообщал Следственный комитет Армении, в причастности к преступлению подозреваются двое граждан России — Карина Иминова и Саидхамзат Байсаров. Они, как предполагается, уехали из Армении после убийства. Армянские правоохранители обратились к российским властям с запросом о правовой помощи, однако ответа не получили.

The Insider выяснил, что Байсаров в 2018–2019 годах провел не менее года в московском СИЗО по статье о «содействии террористической деятельности», однако был освобожден без обвинительного приговора.

