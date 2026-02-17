В России задержали как минимум 19 человек во вторую годовщину смерти Навального

Во вторую годовщину смерти основателя ФБК Алексея Навального 16 февраля в России задержали как минимум 15 человек, подсчитал The Insider. На одного из них составили административный протокол, еще одной может грозить административный арест.



Обновление: Как сообщает «ОВД-Инфо», на акциях памяти Навального были задержаны как минимум 19 человек. Трем задержанным в Санкт-Петербурге суд назначил административный арест.

По данным «ОВД-Инфо», только в Уфе были задержаны как минимум 9 человек. Всех отпустили без составления протоколов, но большинство подписали предостережение.

В Москве протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ч. 1 ст. 5.35 КоАП) составили на отца подростка, вышедшего в пикет возле главного входа ВДНХ. На его плакате было написано: «Россия будет свободной! 16.02.2024». Самого пикетчика и задержанного вместе с ним журналиста Григория Потëмкина отпустили без составления протоколов.

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю Александру Чуракову, когда она пыталась оставить фотографию Навального у памятника жертвам политических репрессий. Ей может грозить статья о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), сообщили в «ОВД-Инфо». Эта статья предусматривает административный арест. К задержанной не пустили адвоката. Ранее в Санкт-Петербурге задержали и отпустили без составления протокола мужчину, сфотографировавшего памятник жертвам политических репрессий.



Задержанный в Волгоградской области рассказал «ОВД-Инфо», что в отделе полиции его сфотографировали, взяли отпечатки пальцев и называли факты его биографии. После этого его отпустили.



16 февраля в разных городах России и за рубежом проходили акции памяти Алексея Навального. В России сочувствующие несли цветы, свечи, записки и фотографии на Борисовское кладбище в Москве, где похоронен оппозиционер, а также к памятникам жертвам политических репрессий.



Алексей Навальный погиб 16 февраля 2024 года в колонии ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщал The Insider 14 февраля, экспертиза, проведенная по инициативе Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов, установила, что в вывезенных семьей биоматериалах Навального обнаружен эпибатидин. В тот же день был опубликован официальный пресс-релиз МИД пяти стран, в котором говорится, что с учетом токсичности эпибатидина и описанных симптомов «отравление с высокой вероятностью стало причиной смерти».

