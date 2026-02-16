Индонезия первая изъявила желание направить в Газу несколько тысяч миротворцев в рамках инициативы Совета мира Трампа

Индонезия заявила о готовности направить тысячи военнослужащих в сектор Газа для участия в миротворческой миссии в рамках инициативы президента США Дональда Трампа Совет мира, пишет The New York Times. Отмечается, что это одно из наиболее значимых публичных заявлений в поддержку инициативы. Объявление было сделано за несколько дней до первого саммита Совета мира в Вашингтоне, который должен состояться в четверг, 19 февраля, и на котором ожидается присутствие президента Индонезии Прабово Субианто и других мировых лидеров.

Представитель индонезийской армии бригадный генерал Донни Прамоно заявил, что около 1000 военнослужащих будут готовы к переброске в Газу к началу апреля, а затем контингент может вырасти до 8000 человек. По его словам, развертывание по-прежнему ожидает окончательного одобрения Прабово.

Индонезийское правительство подчеркнуло, что контингент не будет участвовать в боевых действиях — его задача состоит в стабилизации обстановки в Газе в гуманитарных целях и для восстановления территории. Если решение будет утверждено, Индонезия станет первой страной, публично взявшей на себя обязательство направить миротворцев в сектор Газа.

Совет мира Трампа, в который входят преимущественно главы государств, изначально должен был контролировать соблюдение перемирия между Израилем и ХАМАС в Газе. Однако, как пишет NYT, аналитики отмечают, что устав организации наделяет ее широкими глобальными полномочиями, а сама инициатива вызывает скептицизм у ряда союзников США, которые расценивают ее как попытку Трампа создать альтернативу ООН под собственным руководством.

В январе Трамп получил широкие полномочия по управлению сектором Газа и обеспечению благополучия его жителей в рамках возглавляемого им Совета мира.