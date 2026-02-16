Глава МЧС заявил о дефиците кадров. Он предложил направлять на службу пожарными срочников

Глава российского МЧС Александр Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности пожаловался на дефицит кадров в ведомстве. Он предложил направить на службу пожарными военнослужащих-срочников. Об этом пишут агентство «Интерфакс» и газета «Коммерсантъ».

Основной причиной оттока кадров Куренков назвал низкий уровень оплаты труда — в случае как рядовых сотрудников, так и специалистов с высокой степенью подготовки.

Глава МЧС добавил, что это неоднократно подтверждалось Счетной палатой. Совместно с Минфином ведомство, по его словам, прорабатывает вопрос увеличения оклада для сотрудников.

Отдельно Куренков подчеркнул, что военнослужащих по призыву могут привлечь к работе «для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы». Эту инициативу уже согласовали с Минобороны.